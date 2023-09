To koniec Fernando Santosa. Tego Portugalczyk może się wstydzić

Fernando Santos nie jest już selekcjoner reprezentacji Polski, a za portugalskim szkoleniowcem niewielu kibiców będzie tęskniło. Potwierdzają to nie tylko wyniki i fatalna sytuacja w eliminacjach do mistrzostw Europy, ale także porównanie z innymi selekcjonerami. Choć Santos zagrał kilka łatwych spotkań, to w ostatniej dekadzie jest niemal najgorzej punktującym szkoleniowcem reprezentacji Polski.