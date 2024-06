To już plaga na niemieckim Euro. Problemy polskiej kadry. Ją też to dotknęło

Niemcy chcieliby, aby trwające mistrzostwa Europy były szczególnie ekologiczne. Już przed turniejem mocno zachęcali kibiców, dziennikarzy, a nawet drużyny do podróży właśnie pociągami. Organizatorzy odradzali podróże samolotami, a mediom przyznano wyjątkowo mało parking passów, czyli uprawnień, by wjechać na stadion samochodem. To miało zachęcić media do wybrania innych środków transportu.