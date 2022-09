To już pewne! Znamy pierwszą decyzję Michniewicza przed meczem z Walią

W niedzielę w Cardiff reprezentacja Polski zmierzy się z Walią w meczu ostatniej, szóstej kolejki Ligi Narodów. Na Wyspach Brytyjskich piłkarze Czesława Michniewicza powalczą o utrzymanie się w pierwszej dywizji rozgrywek. Wszystko wskazuje więc na to, że na Cardiff City Stadium Polacy wybiegną najsilniejszym składem.

Na sobotniej konferencji prasowej poznaliśmy pierwszą decyzję personalną Michniewicza. W bramce naszej drużyny narodowej po raz kolejny stanie Wojciech Szczęsny. - Sprawa jest klarowna: to nasz numerem - powiedział selekcjoner.

Szczęsny stanie w bramce

Szczęsny od początku kadencji cieszy się dużym zaufaniem Michniewicza (podobnie jak wcześniej Paulo Sousy). W dotychczasowych siedmiu meczach reprezentacji, które poprowadził 52-letni selekcjoner, golkiper Juventusu zagrał w trzech - ze Szwecją, Belgią i Holandią. Inni bramkarze także dostawali szanse: Łukasz Skorupski ze Szkocją i Holandią, Kamil Grabara z Walią, natomiast Bartłomiej Drągowski z Belgią w Brukseli. To jednak Szczęsny jest w tym momencie faworytem, aby wystąpić na mistrzostwach świata w Katarze.

To właśnie on znajdzie się w wyjściowym składzie na niedzielny mecz z Walią. Na sobotniej konferencji prasowej w Cardiff potwierdził to Michniewicz.

- Czy to, że Wojtek jest na konferencji prasowej, oznacza, że zagra? Gdyby go tu nie było i tak znalazłby się w składzie. Od samego początku mówiłem, że sytuacja jest dla mnie jasna. Powiedziałem, że Wojtek jest naszym numerem 1 w bramce i tego się trzymam. Do tej pory świetnie spisywał się Łukasz Skorupski, który zastępował Wojtka na przykład w meczu ze Szkocją, ale sytuacja jest klarowna. Szczęsny, jeśli jest zdrowy, będzie grał - przyznał szkoleniowiec.