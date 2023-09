To jest nie do wiary. Kompromitująca statystyka po meczu z Wyspami Owczymi

Ta statystyka przeraża. Polscy piłkarze bali się wziąć piłkę na siebie

Kompromitacją można nazwać na przykład fakt, który zaistniał w statystykach pomeczowych . Wiąże się on z dryblingami poszczególnych piłkarzy, a konkretnie z tym, który zawodnik wykonał ich w tym meczu najwięcej.

To właśnie on w końcówce pierwszej połowy przedryblował Łukasza Kędziorę i omal nie oddał bardzo groźnego strzału na bramkę Wojciecha Szczęsnego. Na szczęście, w ostatniej chwili powstrzymał go od tego Grzegorz Krychowiak. Bjartalid w tym spotkaniu przeprowadził łącznie cztery dryblingi, czyli o dwa więcej niż Lewandowski, Kamiński i Szymański, który pojawił się na murawie w drugiej połowie.