To dopiero niespodzianka! Fernando Santos wysłał dodatkowe powołanie

W najbliższych dniach na zgrupowaniu drużyny narodowej pojawi się Kajetan Szmyt. Selekcjoner Fernando Santos zaprosił pomocnika Warty Poznań do kilku wspólnych treningów z kadrą A. 21-latek weźmie udział z zajęciach w dniach 5-10 czerwca, a następnie dołączy do młodzieżowej reprezentacji Polski. To piąty przedstawiciel PKO Ekstraklasy w gronie piłkarzy wskazanych przez Portugalczyka.