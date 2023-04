Łukasz Piszczek nie został asystentem Fernando Santosa

Teraz w rozmowie z "Super Expressem" Piszczek został zapytany o to, dlaczego odrzucił propozycję polskiego związku. - Jeśli spojrzymy na to wyłącznie sportowo i na to, kto się zgłosił, czyli reprezentacja Polski, to można faktycznie uznać, że była to oferta nie do odrzucenia. Ale ja też mam swoje projekty w życiu i jeśli w coś się angażuję, to chciałbym dać temu sto procent - wyjaśnił.