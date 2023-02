Gdy jasnym stało się, że Czesław Michniewicz nie będzie już prowadził reprezentacji Polski, tygodniami zastanawiano się, kto powinien przejąć po nim wolny wakat. Padały różne trenerskie nazwiska. Wątpliwości w końcu rozwiał Cezary Kulesza, który na konferencji prasowej oświadczył, że na nowego selekcjonera wybrał Fernando Santosa, niedawnego trenera Portugalczyków. 68-latek pracę stracił tuż po mundialu w Katarze. Ale bezrobotny był tylko trochę ponad miesiąc i teraz rozpoczął nową sportową przygodę w Warszawie.

Obiecał, że przeprowadzi się do polskiej stolicy, by w pełni oddać się obowiązkom dla kadry "Biało-Czerwonych". Na Okęciu wylądował 7 lutego i niemal od razu zabrał się do roboty. Gościł na trzech meczach Ekstraklasy : w Gdańsku, w Płocku oraz w Warszawie. W planach ma kolejne . W harmonogramie miał umieścić także zagraniczne wojaże na spotkania drużyn, w których grają Polacy.

Tymczasem wiele osób zastanawia się, jak to się stało, że Santos w ogóle zdecydował się przyjąć ofertę z Polskiego Związku Piłki Nożnej. Światło na sprawę rzuca przyjaciel selekcjonera. Mówi, co kierowało Portugalczykiem. Opowiada również, jaki ten jest prywatnie.

Studio Ekstraklasa. Łukasz Piszczek nie zostanie asystentem Fernando Santosa. Jest nowy kandydat? WIDEO / INTERIA.TV / INTERIA.TV

Dlaczego Fernando Santos został selekcjonerem reprezentacji Polski? "Czasem człowiek potrzebuje zmiany"

Antonio Muchaxo i Fernando Santos przyjaźnią się od 50 lat. Poznali się w portugalskim kurorcie wypoczynkowym Estoril. Santos przyjechał tam, by pracować w jednym z hoteli jako szef inżynierów. Poza tym grał w drużynie Estoril Praia. "Pracował w hotelarstwie, ale cały czas myślał o futbolu" - wspomina przyjaciel selekcjonera w rozmowie z "Faktem".

Uchyla rąbka tajemnicy na temat tego, jaki 68-latek jest prywatnie. Okazuje się, że cechuje go głęboka wiara w Boga. Nie jest to niespodzianką. Wiadomo, że tuż po objęciu stanowiska trenera polskiej kadry wybrał się na urlop i pielgrzymkę do Jerozolimy .

Przede wszystkim to bardzo dobry człowiek, na którym można polegać. Fernando jest bardzo, bardzo religijny. Regularnie chodzi do kościoła. Gdy jest w Portugalii, to praktycznie codziennie. Pomaga też duchownym jak tylko może. Jego wiara jest głęboka ~ - opisuje Muchaxo.

Antonio gratuluje Polakom i Kuleszy doskonałego wyboru. Jego zdaniem Santos to najlepszy portugalski trener. "Wybraliście odpowiedniego człowieka" - mówi. Na pytanie, jak to się stało, że Portugalczyk zamienił ciepły kraj na "zimną Polskę", mężczyzna początkowo odpowiada żartem. "Dobrym powodem jest to, że u was jest żubrówka" - śmieje się. Później, już bardziej na serio, przedstawia powody, które kierowały jego przyjacielem. Z jego wypowiedzi maluje się obraz ambitnego selekcjonera, który chce sprawdzić się w nowym miejscu.

"Ciekawa jest też historia Polski. To stary kraj jak Portugalia. Poza tym czasem człowiek potrzebuje zmiany. Pozostając w jednym miejscu, przestaje się rozwijać. Zwłaszcza w takiej branży jak futbol. Piłka nożna potrafi zjadać ludzi. Buduje ich, a potem niszczy. Myślę, że to dla niego dobry moment na zmianę otoczenia. Był już w Grecji, odnosił tam sukcesy. Jestem pewien, że poradzi sobie też w Polsce" - podsumowuje.

Fernando Santos / AFP

Fernando Santos na meczu Ekstraklasy / Wojciech Strozyk/ / Reporter

Fernando Santos na meczu Wisła Płock - Lech Poznań / PAWEL JASKOLKA / East News

Fernando Santos / East News