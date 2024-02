To dlatego Błaszczykowski ma żal do Bońka. "Starano się mnie zdeptać"

O zmianie kapitana reprezentacji Polski w grudniu 2014 roku Jakub Błaszczykowski miał dowiedzieć się jako pierwszy. Wówczas selekcjonerem drużyny narodowej był Adam Nawałka , a kadra znajdowała się w naprawdę świetnym momencie, co potwierdził późniejszy historyczny wynik na Euro 2016 .

Lata wcześniej media informowały, że tę decyzję Błaszczykowski przyjął niezwykle profesjonalnie. Nie o nią miał bowiem żal do prezesa Bońka . W rozmowie z Jackiem Kurowskim z TVP Sport były reprezentant Polski powiedział wprost, że chodziło mu o coś zupełnie innego.

Błaszczykowski ma żal, ale nie o odebranie opaski. "Starano się mnie zdeptać"

Jakub Błaszczykowski twierdzi, że w tamtym czasie starano się go zdeprecjonować, a wręcz zdeptać. Były piłkarz podkreśla, że sama zmiana kapitana nie była dla niego problemem. Chodziło o sposób, w jaki to zrobiono i jak go potraktowano.