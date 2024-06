To definitywny koniec. Nikt nie pomógł. Polska żegna się z marzeniami o awansie

Po porażce 1-3 z Austrią na bezdechu oglądaliśmy drugi piątkowy mecz w grupie D, który decydował o naszym losie. Holandia musiała wygrać z Francją, by "Biało-Czerwoni" zachowali szanse na awans do 1/8 finału Euro 2024. W hicie wieczoru padł jednak bezbramkowy remis. To oznacza, że drużyna Michała Probierza we wtorek z Francją zagra już tylko o honor. Zaraz potem pakuje walizki i wraca do kraju.