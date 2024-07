To byłby chichot losu. Poważny kandydat do zatrudnienia Szczęsnego

Przyszłość Wojciecha Szczęsnego pozostaje niepewna. Jeszcze przed startem Euro 2024 gruchnęły wieści, wedle których reprezentant Polski nie doszedł do porozumienia z Juventusem FC w sprawie nowego kontraktu. Przez pewien czas wydawało się niemal pewne, że 34-letni bramkarz dołączy do Cristiano Ronaldo w Al-Nassr, ale negocjacje utknęły w martwym punkcie. Włoskie media donoszą, że coraz bardziej możliwe jest pozostanie Szczęsnego w Serie A, ale gdyby rzeczywiście doszło do transferu, moglibyśmy mówić o kuriozalnej historii.