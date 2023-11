To byłaby katastrofa. Koszmar Polaków możliwy jeszcze przed meczem z Czechami

Nie ma co się czarować - reprezentacja Polski rozegrała fatalne eliminacje do mistrzostw Europy i nie zasłużyła na to, aby na nie awansować. O tym nie decydują jednak opinie, a dorobki punktowe i inne statystyki determinujące układ tabeli. Teoretycznie "Biało-Czerwoni" wciąż mają szansę na to, aby wywalczyć promocję na Euro 2024 bezpośrednio po fazie grupowej. O wiele bardziej prawdopodobny wydaje się jednak scenariusz, w którym podopieczni Michała Probierza zajmują miejsce niższe niż drugie. Okazuje się jednak, że matematyczne szanse na awans mogą stracić jeszcze przed pierwszym gwizdkiem ostatniego meczu z Czechami.