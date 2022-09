Tłumy Polaków na PGE Narodowym! "Będzie hat-trick Lewandowskiego”

Temperatura była daleka od wymarzonej (12 stopni) ludzie przyszli pod bramy stadionu już na trzy godziny przed meczem.

W momencie, gdy Polacy czekali na otwarcie bram stadionu, co nastąpiło na dwie godziny przed spotkaniem, Holendrzy oblegali jeszcze bary Warszawy-Śródmieście. Przy każdym z nich, gdzie pojawiło się większe skupisko "Pomarańczowych" czuwała policja, by nie dochodziło do żadnych zadym.

Gdy próbowaliśmy tonować nastroje, argumentem, że ewentualne wysokie zwycięstwo Polaków może spowodować, iż w głowie im zaszumi, a to może zaszkodzić przed MŚ, reagowali następująco:

Reklama

- Trzeba zaczynać od wysokiego wyniku, a później można trochę spasować - powiedziała nam Asia.

PZPN sprzedał wszystkie bilety. I trudno się dziwić, na dwa miesiące przed mundialem gramy z jednym z kandydatów do zdobycia mistrzostwa świata, który jest niepokonany we wszystkich edycjach Ligi Narodów. W skrócie: z Holandią.

Mecz Ligi Narodów Polska - Holandia o godz. 20:45, transmisja w Polsacie Sport Premium, Polsat Box i TVP.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Polska - Holandia. Jaki wynik obstawiają polscy kibice? WIDEO INTERIA.TV

"Biało-Czerwoni" z dodatkowym wsparciem!

Z PGE Narodowego Michał Białoński, Interia