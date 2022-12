Terminarz reprezentacji Polski w 2023 roku. Kiedy Polska zagra następny mecz?

Mecz z "Trójkolorowymi" był ostatnim dla naszej reprezentacji w 2022 roku. Zespół prowadzony przez Czesława Michniewicza w nowym roku przystąpi do kolejnego wymagającego zadania - eliminacji do Euro 2024 . Najbliższe ME odbędą się w Niemczech od 14 czerwca do 14 lipca 2024 roku.

Terminarz meczów reprezentacji Polski w 2023 roku. Kiedy i z kim zagra teraz Polska?

Sympatycy piłkarskiej reprezentacji Polski na kolejne mecze kadry będą musieli poczekać do końcówki marca 2023 roku. To właśnie wtedy rozpoczną się eliminacje do Euro 2024. Polska trafiła do pięciozespołowej grupy E wraz z następującymi reprezentacjami: Czechami, Albanią, Wyspami Owczymi i Mołdawią. Na ME 2024 awans uzyskają zwycięzcy grupy oraz reprezentacje z drugich miejsc. Polska następny mecz zagra na wyjeździe z Czechami, czyli teoretycznie najmocniejszym zespołem (oprócz "Biało-Czerwonych" w kwalifikacjach do mistrzostw Europy.