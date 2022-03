​Terminarz MŚ. Kiedy może grać Polska? Są mecze do południa, zaplanuj urlop

Spis treści: 01 Terminarz MŚ Katar 2022 - zmiany w schemacie terminarza

Polska świętuje awans na MŚ 2022 po wygranym 2-0 finale baraży ze Szwecją. Mundial w Katarze pod wieloma względami różni się od poprzednich mistrzostw świata. Jednym z nich jest terminarz MŚ - i nie chodzi tu tylko o jesienną porę rozgrywania mistrzostw.

Terminarz MŚ Katar 2022 - zmiany w schemacie terminarza

FIFA przy okazji poprzednich mistrzostw świata (a UEFA przy Euro) jeszcze przed losowaniem grup określała w ramowym terminarzu MŚ, mecze których grup odbędą się w danym czasie i miejscu (np. mecz grupy F, F1-F2 w takim mieście, dniu i o takiej godzinie). W przypadku MŚ 2022 w Katarze jest inaczej.

Przed losowaniem MŚ 2022, daty i godziny są przypisane do stadionów (na MŚ w Katarze jest ich osiem), ale konkretne mecze z danego dnia zostaną do nich przyporządkowane dopiero po losowaniu. FIFA tłumaczy to małymi odległościami między miastami-gospodarzami i względami logistycznymi. Może to też oznaczać wyznaczanie najciekawiej zapowiadających się meczów na późniejszy godziny, czyli najlepszy czas antenowy dla telewizji.

O której godzinie mecze na mundialu? Jaka różnica czasu między Polską i Katarem?

Mistrzostwa świata 2022 odbędą się w Katarze od 21 listopada do 18 grudnia. W Polsce ma wtedy obowiązywać czas zimowy, bo mimo pomysłu końca zmiany czasu w naszym kraju, żadne nowe prawo nie zostało wprowadzone. To oznacza, że w czasie mundialu, różnica czasu między Katarem (UTC +3) a Polską (UTC +1) będzie wynosiła dwie godziny.

Mecze pierwszej i drugiej kolejki fazy grupowej MŚ 2022, według oficjalnego terminarza FIFA, zaplanowano na:

godz. 11 czasu polskiego (godz. 13 w Katarze),

godz. 14 czasu polskiego (godz. 16 w Katarze),

godz. 17 czasu polskiego (godz. 19 w Katarze),

godz. 20 czasu polskiego (godz. 22 w Katarze).

Mecze trzeciej (ostatniej) kolejki fazy grupowej oraz wszystkie mecze fazy pucharowej odbędą się o:

godz. 16 czasu polskiego (godz. 18 w Katarze),

godz. 20 czasu polskiego (godz. 22 w Katarze).

Oba półfinały mundialu w Katarze rozpoczną się o godz. 20 czasu polskiego (godz. 22 w Katarze), a mecz o trzecie miejsce i finał - o godz. 16 czasu polskiego (godz. 18 w Katarze).

Terminarz MŚ: kiedy mecz otwarcia w Katarze?

Mecz otwarcia z udziałem Kataru, jedyne spotkanie oznaczone w terminarzu symbolami (A1-A2), zaplanowano na 21 listopada - na godz. 13 czasu lokalnego, czyli godz. 11 w Polsce.

Przy okazji: mecz otwarcia MŚ w Katarze odbędzie się w poniedziałek - to duża zmiana, bo od 1990 roku mundiale rozpoczynały się w piątki, a wcześniej w weekend (1986 r. w sobotę, 1970 i 1982 r. - w niedzielę) lub czwartek (w ten dzień Polska meczem z RFN otwierała mundial 1978, tak było też w 1974 r. przy meczu Brazylia - Jugosławia). Ostatni raz mistrzostwa świata rozpoczynały się w poniedziałek 66 lat temu, gdy w 1966 roku Anglia jako gospodarz podejmowała Urugwaj.

Terminarz MŚ: możliwe daty meczów Polski w grupie

Faza grupowa MŚ w Katarze potrwa 12 dni (od 21 listopada do 2 grudnia), przy czym osiem pierwszych dni (21.11-28.11) to "maraton" dwóch pierwszych kolejek, z meczami o czterech porach (godz. 11, 14, 17, 20 czasu polskiego), a kolejne cztery dni oznaczają po dwa mecze rozgrywane równolegle w danej grupie (godz. 16 i 20 czasu polskiego).

21 listopada (poniedziałek, godz. 11, 14, 17, 20 czasu polskiego): 2 mecze grupy A (w tym mecz otwarcia) i 2 mecze grupy B

22 listopada (wtorek, godz. 11, 14, 17, 20): 2 mecze grupy C i 2 mecze grupy D

23 listopada (środa, godz. 11, 14, 17, 20): 2 mecze grupy E i 2 mecze grupy F

24 listopada (czwartek, godz. 11, 14, 17, 20): 2 mecze grupy G i 2 mecze grupy H

25 listopada (piątek, godz. 11, 14, 17, 20): 2 mecze grupy A i 2 mecze grupy B

26 listopada (sobota, godz. 11, 14, 17, 20): 2 mecze grupy C i 2 mecze grupy D

27 listopada (niedziela, godz. 11, 14, 17, 20): 2 mecze grupy E i 2 mecze grupy F

28 listopada (poniedziałek, godz. 11, 14, 17, 20): 2 mecze grupy G i 2 mecze grupy H

29 listopada (wtorek, po dwa mecze o godz. 16 i 20): 2 mecze grupy A i 2 mecze grupy B

30 listopada (środa, po dwa mecze o godz. 16 i 20): 2 mecze grupy C i 2 mecze grupy D

1 grudnia (czwartek, po dwa mecze o godz. 16 i 20): 2 mecze grupy E i 2 mecze grupy F

2 grudnia (piątek, po dwa mecze o godz. 16 i 20): 2 mecze grupy G i 2 mecze grupy H

Terminarz MŚ: kiedy faza pucharowa i finał? Kiedy przerwy od gry w Katarze?

Po fazie grupowej, terminarz MŚ nie przewiduje przerwy. Dwudniowe przerwy w meczach mundialu w Katarze nastąpią dopiero po meczach 1/8 finału (7-8 grudnia), ćwierćfinałach (11-12 grudnia) i półfinałach (15-16 grudnia). Mecze 1/8 finału zaplanowano na 3-6 grudnia, ćwierćfinały na 9-10 grudnia, półfinały na 13-14 grudnia. Finał odbędzie się w niedzielę 18 grudnia o godz. 16 czasu polskiego, a mecz o trzecie miejsce dzień wcześniej o tej samej porze.

3 grudnia (sobota): 1A-2B (g. 16), 1C-2D (g. 20)

4 grudnia (niedziela): 1D-2C (g. 16), 1B-2A (g. 20)

5 grudnia (poniedziałek): 1E-2F (g. 16), 1G-2H (g. 20)

6 grudnia (wtorek): 1F-2E (g. 16), 1H-2G (g. 20)

9 grudnia (czwartek, godz. 16 i 20): ćwierćfinały 1 i 2

10 grudnia (piątek, godz. 16 i 20): ćwierćfinały 3 i 4

13 grudnia (wtorek, godz. 20): półfinał 1

14 grudnia (środa, godz. 20): półfinał 2

17 grudnia (sobota, godz. 16): mecz o trzecie miejsce

18 grudnia (niedziela, godz. 16): finał

Losowanie MŚ 2022. Podział na koszyki

Polska podczas losowania MŚ będzie w trzecim koszyku. Poniższy podział na koszyki oznacza, że Polska na MŚ 2022 w Katarze nie zagra na pewno z Iranem, Japonią, Maroko, Serbią oraz Koreą Południową.

Koszyk 1: Katar, Belgia, Brazylia, Francja, Argentyna, Anglia, Hiszpania, Portugalia

Koszyk 2: Dania, Holandia, Niemcy, Szwajcaria, Chorwacja, Urugwaj (oraz prawdopodobnie Meksyk i USA)

Koszyk 3: Iran, Japonia, Maroko, Serbia, Polska, Korea Południowa (oraz prawdopodobnie Senegal i Kanada)

Koszyk 4 - Ekwador, Arabia Saudyjska, Ghana i 3 reprezentacje, które awansują w czerwcu (oraz prawdopodobnie Tunezja i Kamerun)

Kiedy odbędzie się losowanie MŚ? Ceremonia FIFA w Katarze rozpocznie się o godz. 17 czasu polskiego w piątek 1 grudnia.

Ile kibic powinien wziąć urlopu na mistrzostwa świata 2022?

Polski kibic, który chciałby obejrzeć wszystkie możliwe mecze mundialu "na żywo" (abstrahując od spotkań rozgrywanych równolegle), by nie "przeszkadzała" mu w tym praca (np. w godzinach 9-17), powinien wziąć 14 dni urlopu. A gdyby Polska zdobyła mistrzostwo świata - najlepiej też kilka dni wolnych po finale...