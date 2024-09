Tego Zbigniew Boniek oczekuje od reprezentacji Polski. Wspomniał o "biadoleniu"

Polacy pierwszy raz zagrali na ważnym turnieju, pod wodzą Probiera, podczas tegorocznych mistrzostw Europy. Zakwalifikowaliśmy do nich jako ostatni, a jako pierwsi wiedzieliśmy, że musimy się już pakować. Ostatecznie zajęliśmy ostatnie miejsce w grupie, zdobywając punkt .

Mimo wszystko można było zauważyć pewne przesłanki do optymizmu, które teraz muszą zostać potwierdzone w następnej imprezie. Będzie to Liga Narodów , w której selekcjoner "Biało-Czerwonych" nie może skorzystać z takich piłkarzy jak Wojciech Szczęsny czy Kamil Grosicki .

- Jest to moment przeskoku i nad tym pracowaliśmy z zespołem. Euro to rozczarowanie, szczególnie jak się odpada tak, jak my i Szkoci. Teraz przed nami już zupełnie inne mecze, o Euro zapominamy - mówił Probierz podczas środowej konferencji prasowej.