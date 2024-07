Tego żałuje Probierz. Zabrał głos w dzień finału Euro 2024

Dla reprezentacji Polski Euro 2024 zakończyło się po fazie grupowej. Teraz gdy turniej zmierza do faktycznego końca, na podsumowanie ostatnich tygodni pokusił się selekcjoner Biało-Czerwonych Michał Probierz .

Polska rozegrała na Euro 2024 tylko trzy mecze. Mimo tego Probierz dał powody do optymizmu

Opadł już kurz po odpadnięciu reprezentacji Polski z mistrzostw Europy w Niemczech. Od jej ostatniego spotkania na tym turnieju minęły już niemal trzy tygodnie. To wystarczający okres, by ocenić postawę biało-czerwonych i pracę Michała Probierza. A przecież gdy ten przejmował schedę po Fernando Santosie trudno było w ogóle zakładać, że weźmiemy udział w Euro 2024. Fakt, Biało-Czerwoni awansowali na turniej ostatni i odpadli z niego pierwsi, a do tego uzbierali zaledwie jeden punkt. Ale kilka pozytywów również się znajdzie.