Tego zabrakło Polakom na mundialu? Kolejny kadrowicz zabrał głos

Był to z pewnością jeden z głównych powodów, przez które Michniewicz pożegnał się z posadą selekcjonera mimo tego, że wypełnił postawione przed nim zadanie, jakim był awans do fazy pucharowej mistrzostw świata. Jednak w styl, w jakim udało mu się to zrobić, był na tyle niezadowalający, że nawet wyniki go nie wybroniły i został zastąpiony przez Fernando Santosa.