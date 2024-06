Tego w reprezentacji nie było od dawna. Duża zmiana od czasów Santosa

Michał Probierz wprowadza spokój. Na swoją modłę

Widać jednak, że Probierz za wszelką cenę chce wprowadzić do zespołu spokój i normalność - nawet jeśli na swoją specyficzną modłę. Ogłoszenie szerokiej listy powołań na konferencji golfowej wzbudziło konsternację, ale na co dzień reprezentacja pokazuje bardziej ludzką twarz.

W poszukiwaniu Atmosfericia

W przeciwieństwie do Santosa, Probierz nie ma problemu, by dziennikarze mogli w pełni skorzystać z 15 minut otwartego treningu. Piłkarze wychodzą na murawę już po ćwiczeniach rozciągających i od razu zaczynają małe gry, w tym "dziadka" i tym podobne ćwiczenia wprowadzające do głównej części zajęć. Wszystko to w pobliżu reporterów, jakby demonstrując swoją otwartość - w opozycji do kadencji Santosa.