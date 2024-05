Tego się obawialiśmy. Ważny piłkarz kadry może nie zagrać w finałach Euro

- Na dziś Matty Cash ma problemy. Lekarze klubowi Aston Villi rozmawiają ze sztabem medycznym reprezentacji. Może się okazać, że Casha nie będzie na Euro, ale to lekarze zdecydują - to słowa Michała Probierza wypowiedziane w rozmowie z serwisem WP Sportowe Fakty.

Czy powinny niepokoić? Tak, jeśli weźmiemy pod uwagę, że w szybkim tempie zbliża się dzień prawdy. Z przecieków medialnych wynika, że kadrę na tegoroczne ME selekcjoner ogłosi 29 maja , czyli dziewięć dni przed ostatecznym terminem. Więcej na ten temat piszemy TUTAJ .

Matty Cash rozpoczyna wyścig z czasem. Może nie zdążyć na finały Euro 2024

Cash ma zatem niespełna dwa tygodnie, by dojść do pełni sił i zadeklarować gotowość do gry w kontynentalnym czempionacie. Nie wiadomo jednak, jak poważne są kłopoty zdrowotne, z którymi się zmaga. Po raz ostatni na murawie pojawił się 9 maja w pucharowej potyczce z Olympiakosem Pireus w Lidze Konferencji.