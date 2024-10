Tego reprezentacja Polski obawia się najbardziej. Probierz próbuje uspokajać

Poprzez spotkania Ligi Narodów, reprezentacja Polski przygotowuje się do meczów eliminacji do mistrzostw świata. Ten turniej może być jednym z ostatnich dla kilku kluczowych zawodników, bo w polskiej piłce powoli zaczyna się wygaszanie „ery Lewandowskiego”. Selekcjoner Michał Probierz próbuje jednak udowodnić, że to wcale nie musi oznaczać reprezentacyjnego kryzysu i na najbliższe spotkania powołał 12 zawodników urodzonych w 2000 r. i później. - Musimy im dawać szansę, bo młodzież mamy bardzo zdolną – podkreśla w rozmowie z Interią Marcin Brosz, były selekcjoner młodzieżówki. W sobotę (godz. 20.45) mecz Polska – Portugalia.