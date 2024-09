"Biało-Czerwoni" ulegli bowiem potem Chorwacji 0:1 po czym rozjechali się do swoich klubów. W połowie października czekać ich będą jednak następne potyczki w LN i wygląda na to, że selekcjoner Michał Probierz , będzie chciał nieco zmienić dotychczasowe porządki.

Michał Probierz ma przyspieszyć tempo ws. powołań. Padła kluczowa data

To o tyle ciekawe, że trener "Orłów" jak dotychczas nigdy tak wcześnie nie przedstawiał spisu wybranych przez siebie futbolistów. To zaś - jak zauważył Włodarczyk - może oznaczać, że obecnie szkoleniowiec nie ma wielu niewiadomych jeśli mowa o ustalaniu kadry. Czy to będzie nowy standard?