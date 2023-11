W wyniku tego nasza kadra będzie próbować scenariusz z wiosny 2022 r., kiedy to po barażach awansowała na mistrzostwa świata w Katarze. Miała nieco łatwiej, bo po wykluczeniu Rosji awansowała bezpośrednio do finału, w którym nie dała szans Szwecji. Wtedy jednak "spadek" do barażów był zrozumiały - trudno spodziewać się, by Polacy wyprzedzili w grupie Anglików. Teraz rywale byli znacznie słabsi, a marcowe mecze będą dość przykrą koniecznością budzącą niepokój kibiców.