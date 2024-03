"Biało-Czerwoni" we wtorkowy wieczór w Cardiff w finale baraży zremisowali z Walią 0-0, ale zwyciężyli w serii rzutów karnych (5-4) i zapewnili sobie po raz piąty prawo startu na mistrzostwach Europy.

Eliminacje Polacy rozpoczęli pod kierunkiem Fernanda Santosa . Doświadczony Portugalczyk miał oczyścić kiepską atmosferę wokół reprezentacji po mistrzostwach świata w Katarze, a przede wszystkim awansować do tegorocznych ME w Niemczech z teoretycznie łatwej grupy: z Czechami, Albanią , Wyspami Owczymi i Mołdawią .

Ku ogólnemu zaskoczeniu "Biało-Czerwoni" zupełnie nie radzili sobie w tej stawce . Przegrali na wyjeździe z Czechami 1-3, z Mołdawią 2-3 i z Albanią 0-2. Po ostatniej z tych porażek - we wrześniu 2023 - PZPN rozstał się z Santosem, mianując na jego miejsce Probierza.

Reprezentacja Polski. Szansa barażowa wykorzystana w stu procentach

Dzięki temu będą mogli wystąpić w Niemczech na piątych z rzędu mistrzostwach Europy. Wcześniej czeka ich wybór bazy. Jak podał serwis meczyki.pl musi on nastąpić do 5 kwietnia, a ma być to albo Poczdam, albo Brema.