Takim zestawieniem Polska zagra z Łotwą? Czy będą debiuty?

Niemałym rozczarowaniem zakończył się trzeci za kadencji Michała Probierza mecz reprezentacji Polski w eliminacjach do mistrzostw Europy. Jedynie zwycięstwo nad Czechami pozwalało zachować szanse na awans przed spotkaniem naszych południowych sąsiadów z Mołdawią. Niestety biało-czerwoni kolejny raz nie stanęli na wysokości zadania i zremisowali tylko 1:1 .

Jakim zestawieniem Polska zagra z Łotwą?

W meczu z Czechami Michał Probierz zdecydował się na grę trójką obrońców z tyłu, którzy wspierani byli przez grających na wahadłach przez Przemysława Frankowskiego i Nicolę Zalewskiego. Pod koniec spotkania selekcjoner zdecydował się na zmianę ustawienia i nieco bardziej klasyczny wariant gry na czwórkę obrońców. Żadna z tych koncepcji niestety do końca się nie sprawdziła.

Michał Probierz od czasu objęcia roli trenera kadry za każdym razem decydował się na grę trójką obrońców. Niewykluczone, że w ramach eksperymentów taktycznych w spotkaniu z Łotwą Polacy wybiegną na boisko z czterema defensorami. Dziennikarze spodziewają się ofensywnego wariantu 4-4-2 z grą na dwóch napastników, co nie było praktykowane w przypadku biało-czerwonych zbyt często.

Kto zadebiutuje w meczu z Łotwą?

Po spotkaniu z reprezentacją Czech Michał Probierz zdecydował się na rezygnację z Patryka Pedy i Mateusza Łęgowskiego, którzy dołączą do kadry U-21. Oznacza to, że na pewno nie zagrają oni przeciwko Łotwie. W kadrze pozostaje jednak dwóch piłkarzy, którzy czekają jeszcze na debiut w narodowych barwach. Są to Karol Struski i Bartłomiej Wdowik.