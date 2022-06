Takie słowa pod adresem Lewandowskiego! Oto największy problem kadry?

Sprawa wydaje się być prosta - każdy piłkarz, który robi ogromną różnicę, winien być dla każdej drużyny skarbem na wagę złota.

Kosowski: Bez Lewandowskiego na boisku inni piłkarze rosną

A Robert Lewandowski to dziś nie tylko prawdopodobnie najlepszy napastnik świata, ale również absolutny top najbardziej wartościowych piłkarzy globu.

Tyle tylko, co w historii niejednokrotnie miało miejsce, obecność gwiazdy w zespole nie zawsze, w każdym wymiarze, wyciąga z pozostałych kolegów wszystko to, co najlepsze.

I właśnie na taki problem w reprezentacji Polski zwraca uwagę były kadrowicz, Kamil Kosowski.

- Uważam, że gdy nie ma na boisku Roberta Lewandowskiego, to inni piłkarze rosną. Z opaską kapitańską zagrał Krychowiak i był to jeden z jego najlepszych meczów w ostatnim czasie. Zieliński pod nieobecność Roberta udźwignął rolę lidera i mecz zakończył ze strzelonym golem - analizuje Kosowski na łamach "Przeglądu Sportowego" w swoim najnowszym felietonie.

- Wielkość Lewandowskiego rzuca cień na innych piłkarzy. I właśnie nad tym musi popracować Czesław Michniewicz. By z Lewym na boisku pozostali grali tak, jakby go nie było - dodał były piłkarz Wisły Kraków.

Dzisiaj "biało-czerwoni", z Lewandowskim, staną przed szansą zrehabilitowania się za zawstydzającą porażkę 1-6 z Belgami. Pierwszy gwizdek na PGE Narodowym wybrzmi o godz. 20:45.