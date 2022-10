Taka sytuacja przed losowaniem zdarza się Polsce po raz trzeci

Polska rozstawiona - to duży przywilej

Niemniej rozstawienie w pierwszym koszyku to pewien przywilej, który wcale tak często się Polsce nie zdarza. W dziejach eliminacji Mistrzostw Europy to dopiero trzeci przypadek, z czego drugi z rzędu. Przed losowaniem kwalifikacji Euro 2020 polski zespół także znalazł się w najwyższym, pierwszym koszyku. Wówczas skutkowało to wylosowaniem przystępnej grupy z Austrią, Słowenią, Izraelem, Macedonią i Łotwą. Poradziła sobie.