Tak reprezentacja Polski zagra z Niemcami? Na boisku nie zabraknie gwiazd

Piątka Fernando Santosa

Według naszych informacji spory znak zapytania widnieje w bramce. Teoretycznie może wystąpić w niej Wojciech Szczęsny, ale golkiper Juventusu podobno narzeka na drobne problemy zdrowotne i Fernando Santos może chcieć oszczędzić go przed wylotem do Mołdawii. Gdyby tak się stało, 33-latka zastąpi Bartłomiej Drągowski albo Łukasz Skorupski.



W obronie, która od początku kadencji Portugalczyka jest powodem jego bólu głowy, selekcjoner zamierza zagrać trójką piłkarzy - co ciekawe, według niemieckich mediów na podobne rozwiązanie ma postawić Hans-Dieter Flick. Pod nieobecność Kamila Glika, którego po raz drugi z rzędu zabrakło na zgrupowaniu, liderem defensywy zostanie Jan Bednarek.



Jego pierwszym partnerem ma być inny zawodnik grający na co dzień w Anglii, Jakub Kiwior, a drugim - Tomasz Kędziora, który ostatnio występował w PAOK Saloniki. Szczególnie pojawienie się w wyjściowej jedenastce Kędziory może być uznane za niespodziankę, bo do tej pory Santos nie obdarzył go dużym zaufaniem.