Tak Polacy świętowali wygraną z Niemcami! Wyjątkowe zdjęcie z szatni

Reprezentacja

W piątkowym meczu el. ME U-21 reprezentacja Polski rozbiła Niemców 4-0. Zdjęcie z pomeczowej radości "Biało-Czerwonych" w szatni trafiło do sieci i robi furorę wśród kibiców. Uwagę zwraca zwłaszcza flaga, z którą pozowali do zdjęcia "Biało-Czerwoni".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Andora - Polska. Kamil Glik: Zaskoczył mnie ten cios. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport