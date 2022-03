Tak okazali solidarność z Ukrainą przed meczem ze Szkocją. Poruszający gest

Rosjanie zostali ukarani walkowerem i nie przystąpią do eliminacji do mistrzostw świata Katar 2022. Dzięki takiej decyzji FIFA Polska uzyskała bezpośredni awans do finału baraży. Na kilka dni przed spotkaniem z triumfatorem z pary Czechy-Szwecja zaplanowano towarzyski mecz "Biało-Czerwonych" ze Szkocją. Tuż przed pierwszym gwizdkiem sędziego piłkarze obu drużyn okazali swoją solidarność z Ukrainą, która od miesiąca odpiera ataki rosyjskich wojsk.

Zdjęcie Kamil Glik, jako kapitan reprezentacji Polski, wybiegł z opaską w barwach Ukrainy / Getty Images