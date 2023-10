Tak objawił się geniusz Górskiego. Wystarczyło jedno zdanie w szatni

Genialne posunięcie trenera Kazimierza Górskiego. Wtedy do szatni szło się ze 150 metrów. Przez całe boisko, potem jeszcze tunelami, tak to wyglądało na starym Wembley. Szliśmy do szatni, wchodzimy, jeden krzyczy przez drugiego, bo nie mogliśmy pogadać na boisku. Pan Kazimierz dał nam się wygadać przez kilka minut. W pewnym momencie, nie zapomnę tego do końca życia, rzekł: "Poproszę o chwilę uwagi". Ale powiedział to takim tonem, jakby z księżyca spadł. Wszyscy jesteśmy rozdygotani, a on tak po swojemu. I powiedział praktycznie jedno zdanie: "Widzicie, nie taki diabeł straszny, jak go malują, wytrzymaliście 45 minut, spróbujcie wytrzymać następne 45".

~ Jan Tomaszewski