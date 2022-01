Nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski ma byćCzesław Michniewicz, a nie Adam Nawałka - to news, który w sobotę pochłonął kibicami piłkarskimi nad Wisłą. Prezes PZPN Cezary Kulesza do końca miał utrzymywać Adama Nawałkę w przekonaniu, że będzie selekcjonerem, jednocześnie negocjując z Czesławem Michniewiczem i na niego ostatecznie stawiając. Prezentacja nowego selekcjonera zaplanowana jest na poniedziałek (godz. 13.30).

Czesław Michniewicz selekcjonerem reprezentacji Polski do lat 21

Czesław Michniewicz na początku sierpnia 2017 roku został zaprezentowany jako nowy selekcjoner reprezentacji Polski do lat 21. Jego celem było awansowanie na Euro U-21 i po barażach z Portugalią z tego zadania się wywiązał. W grupie sensacyjnie pokonał Belgię i Włochy, by po wysokiej porażce z Hiszpanią, ostatecznie nie przejść do dalszej fazy turnieju.



Gdy ówczesny prezes PZPN, Zbigniew Boniek, przedstawiał Czesława Michniewicza jako selekcjonera "młodzieżówki", odniósł się do ciągnącej się za szkoleniowcem opinii powiązanego ze sprawą korupcji w polskim futbolu. Trener nigdy nie miał postawionych zarzutów, ale w akcie oskarżenia Ryszarda F. zwanego "Fryzjerem", znalazła się informacja o 711 połączeniach telefonicznych obu tych osób między lipcem 2003 r. a październikiem 2005 r. Oto, co powiedział wówczas Zbigniew Boniek:



- Chcę poruszyć jedną kwestię, bo nie chcę, by się do niej odnosił kolega Michniewicz. W związku z tym, że jesteśmy w Polsce i mamy nasze "polskie klimaty", to jeszcze kolega Michniewicz nie został trenerem [kadry U-21], a już niektórzy wypowiadali się na temat jego przeszłości, bo tacy jesteśmy. W dniu, w którym zdecydowałem o tym, że będę rozmawiał z Czesławem Michniewiczem na temat prowadzenia reprezentacji Polski, zadzwoniłem do prokuratury we Wrocławiu. Rozmawiałem z prokuratorem Krzysztofem Grzeszczakiem, który zajmował się całym procesem korupcyjnym w polskiej piłce i pozwolił mi na cytat, na [przytoczenie] tego, co powiedział: "Pan Czesław [Michniewicz] jest osobą absolutnie czystą. Nie ma w stosunku do niego żadnych przeciwwskazań, by był trenerem. Nie ma żadnych oskarżeń. Był jak wiele innych [osób] przesłuchiwany jako świadek w sprawie wszystkim znanej. Temat dla prokuratury jest zakończony" - mówił Zbigniew Boniek.

- Proponowałbym, byśmy więcej do tego tematu nie wracali - dodał ówczesny prezes PZPN. Mimo tego apelu, temat wraca.

Prokuratura we Wrocławiu, dopytywana potem przez Sportowe Fakty WP, za pośrednictwem swojej rzeczniczki Katarzyny Bylickiej, zaznaczyła, że "nawet jeśli tak brzmiało oświadczenie Zbigniewa Bońka, nie jest ono wiernym odtworzeniem informacji udzielonej przez prokuratora" i że "Nie użyto w czasie tej rozmowy sformułowań: - Pan Czesław jest osobą absolutnie czystą".





Czesław Michniewicz - od Pucharu Polski z Lechem do mistrzostwa z Legią

Czesław Michniewicz w 2007 roku zdobył mistrzostwo Polski jako trener Zagłębia Lubin. Łukasz Piszczek, który ma być jego asystentem w reprezentacji Polski, był wtedy piłkarzem jego zespołu.

Szkoleniowiec mistrzostwo Polski zdobył też w Legii Warszawa, z której niedawno został wyrzucony.

Z kolei swoje pierwsze trenerskie trofeum Czesław Michniewicz zdobył w Lechu Poznań. Z kilku klubów był zwalniany, mimo osiągania dobrych wyników.