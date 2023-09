Tak Kulesza wybrał selekcjonera. Zdradził na konferencji, co kazał im zrobić

Cezary Kulesza o kulisach wyboru selekcjonera

- Po rozstaniu z Santosem rozmawiałem z trenerami Probierzem i Papszunem. Poprosiłem o skład sztabu i o listę zawodników, których powołałby do reprezentacji, gdyby miał to zrobić dzisiaj. Obaj wykonali te same zadania - przekazał Kulesza.

Kulesza zaznaczył też, że to on osobiście wybrał selekcjonera.

- Rozmawiałem z zarządem, wiceprezesami i znam opinię zarządu. Chciałem podkreślić, że to nie zarząd wybrał, ja z zarządem rozmawiałem, ale decyzja należy do mnie. Bo mam takie uprawnienia - stwierdził.

Michał Probierz spytany o kapitana Lewandowskiego

- Zrobimy wszystko, by grać takim systemem i ustawieniem, by wykorzystać atuty Roberta Lewandowskiego, Piotra Zielińskiego i dopasować innych zawodników. Najważniejsze dla mnie, by ci, którzy zakładają białe koszulki czuli, że jest to nasze dobro narodowe - dodał, zapytany o to, jak zamierza grać.