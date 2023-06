Jakub Kamiński o świetnym dryblingu w meczu z Niemcami: Gdzieś „dziurka” poszła

Sam sparing był przede wszystkim okazją do uroczystego pożegnania Jakuba Błaszczykowskiego, co zresztą z nawiązką się udało, Kamiński będzie mógł jednak chwalić się wynikiem po powrocie do szatni "Wilków". Po meczu przyznawał też, że liczy na to, że wynik zbuduje drużynę. "Jak wrócę do Wolfsburga to w szatni pokażę na tablicy wynik meczu z Niemcami. To dopiero drugie nasze zwycięstwo z nimi w historii. Takie momenty są fajne, w dodatku na pożegnanie Kuby Błaszczykowskiego. Na pewno to cieszy i niech to zwycięstwo zbuduje naszą drużynę" - przyznał w rozmowie z "Super Expressem".