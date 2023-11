Fernando Santos nie zająknął się na temat Polski

"Dziś 'A Bola' otwiera drzwi do pokoju wspomnień, pełnego zdjęć chwały. Dwa rzędy wieszaków z koszulkami klubowymi i reprezentacyjnymi, podpisanymi przez zawodników, którzy zapisali się na kartach krajowego i międzynarodowego futbolu. Z przodu, obok siebie, koszulka Portugalii i koszulka Grecji... " - opisuje wygląd "pokoju trofeów" Santosa portugalska gazeta.

- Podarował mi ją Katsouranis. Mam ogromną pasję do tego kraju. Wszyscy o tym wiedzą. Niczego nie ukrywam - mówi w rozmowie Santos.

Portugalia jest moim krajem, dla niej cierpię, ale Grecja jest moim drugim krajem... Nie mogę nawet powiedzieć, że drugim. Mam problem z wymówieniem tego słowa. Wiesz o co mi chodzi? To też mój kraj. Jest inny, ale czuję się tam jak w domu, jak w Portugalii

Fernando Santos nie rozmawia z Cristiano Ronaldo. I tęskni

Większą część wywiadu zajmują peany pochwalne Santosa pod adresem Cristiano Ronaldo. Selekcjoner nazywa go najlepszym piłkarzem w historii futbolu.

Do tego jak bumerang powraca temat posadzenia CR7 na ławce rezerwowych w kluczowych meczach podczas mistrzostw świata. Santos twierdzi, że dziś postąpiłby podobnie, ale zapewnia też, że w kolejnej fazie turnieju przywróciłby Ronaldo do składu. Mówi też, że odstawienie Ronaldo nie było związane z jego słabszą dyspozycją, której w ogóle zaprzecza. Wspomina jedynie, że Cristiano przechodził przez trudny okres i wręcz prosi, by jego były podopieczny odnowił z nim stosunki.