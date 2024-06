Tak brzmiały pierwsze słowa Probierza po powrocie do Polski. Postawił sprawę jasno

Reprezentacja Polski wróciła w nocy z wtorku na środę do kraju. Około godziny 2:30 piłkarze, sztab trenerski, a także delegacja PZPN zameldowali się na lotnisku Chopina w Warszawie. Tam czekali na nich kibice. Selekcjoner Michał Probierz – pomimo późnej pory – znalazł chwilę na to, aby porozmawiać z dziennikarzami. – Na tym Euro mieliśmy kilka dobrych momentów, ale to nie wystarczyło. Musimy mieć więcej lepszych fragmentów gry. Te minuty, które nam się udały, to były za mało – powiedział trener.