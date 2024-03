Przychodząc do kadry analizowaliśmy zawodników, jakich mamy do dyspozycji. Po to jeździmy obserwować piłkarzy, żeby zobaczyć jakie mają atuty w klubach i wykorzystać to, jak grają. Tak, by przenieśli nawyki z klubów, a nie robili tysiąca nowych rzeczy, tylko bardzo często robili to, co w klubie

~ - mówił Probierz.