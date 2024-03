Najważniejsze dla mnie było to, że uderzył z dystansu, bo wiem, jakim dysponuje uderzeniem i jak prezentuje się w Łudogorcu, gdzie bardzo często gra także jako drugi napastnik. Pojawiają się komentarze, że to defensywny pomocnik. A tak nie jest, on jest "ósemką" albo "dziesiątką". To znów pokazał i powinien uderzać w taki sposób 4-5 razy w ciągu meczu

~ mówił po meczu trener reprezentacji Polski