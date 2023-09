Tajna broń Albanii z Polski. „Sprzedadzą go za rekordowe pieniądze”

Muci do Legii trafił w wieku 20 lat za 500 tys. euro z FK Tirana. Na początku miał problemy z przebiciem się do podstawowego składu, ale z sezonu na sezon jego rola w zespole rośnie. W poprzednich rozgrywkach w lidze zdobył pięć goli i zaliczył siedem asyst. W tym na razie ma cztery bramki.

- Kiedy zacząłem pracę w Legii, od razu zdałem sobie sprawę, że Muci ma duży potencjał. Dobrze podaje i prowadzi piłkę, ma wizję gry i potrafi strzelać gole nawet w trudnych momentach, jak to zrobił w 96. minucie meczu z Austrią Wiedeń, co dało nam awans do fazy grupowej Ligi Konferencyjnej - mówi Runjaić w albańskiej prasie.