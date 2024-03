Tajemnicza odpowiedź Lewandowskiego. Tylko się uśmiechnął, a potem takie słowa

Podczas konferencji prasowej Robert Lewandowski był pytany o przyczyny swojej lepszej dyspozycji w ostatnim czasie.

- Okres świąteczny z rodziną, to był okres, który dał mi wiele odpowiedzi na pytania, które się pojawiały w 2023 roku - odpowiedział tajemniczo Lewandowski.

W ostatnim meczu z Atletico Lewandowski zdobył bramkę i zanotował dwie asysty. "Duma Katalonii" wygrała to spotkanie 3-0.

- Czy to był mój najlepszy mecz w barwach Barcelony? Możliwe, że tak. Nie patrzę na to pod tym kątem. Dobrze się czułem na tym meczu, jestem pełen optymizmu i wiary w to, że w meczu z Estonią będziemy wiedzieć, jak grać i żeby ani przez chwilę nie pomyślał, że może coś ugrać. Oczywiście, mamy do rywala szacunek, wiemy, że takie mecze są ciężkie, ale tylko od nas będzie zależało, jak ciężkie - powiedział Lewandowski. Reklama

Reprezentacja Polski. Robert Lewandowski pełen optymizmu przed zgrupowaniem

Jak kapitan naszej kadry podchodzi do nadchodzących spotkań barażowych?

- Podchodzę do tego optymistycznie i jak do wyzwania - stwierdził Lewandowski, chwaląc indywidualne podejście selekcjonera do zawodników.

- Jest to podejście indywidualne do piłkarzy. Może niektórzy tego nie potrzebują. Każdy z nas znajduje się w innym miejscu, to też ważne, by wyczuć dobry moment. Zawsze powtarzałem, że jestem osobą, która ma swoje zdanie, ale jeśli trener ma swoją wizję, to niezależnie od tego, jakie ja mam zdanie, to muszę to zaakceptować i tylko razem możemy wygrać i robić krok do przodu - powiedział o Probierzu Lewandowski.

Kapitan zauważył też, że kadra niedawno grała już w meczach barażowych.

- Doświadczenie z gry w barażach mamy. Wiadomo, że naszym celem jest awans na ME. Jak to zrobimy - to myślę, że nikt nie będzie o tym wspominał podczas Euro. Wiemy w to, że te baraże będą przełomowym momentem dla naszej reprezentacji. Że wróci to co szwankowało, ta lekkość. Że fantazję, którą mamy pokażemy na boisku i osiągniemy cel - powiedział Lewandowski. Reklama

Robert Lewandowski / KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Robert Lewandowski / Adria Puig/Anadolu Agency / AFP