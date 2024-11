Ta decyzja Probierza wywołała burzę. Kapitan reprezentacji Polski w kontrze do trenera

Zieliński otwarcie o Cashu. Probierz uważa inaczej

Defensor Aston Villi nie dostał powołania także na listopadowe zgrupowanie, a Probierz kolejny raz usłyszał pytania o to, dlaczego Casha brakuje na liście. Zawsze odpowiada bardzo wymijająco i dyplomatycznie. - To nie jest tak, że ja go nie lubię i dlatego nie dostaje powołań. Ostatnio był kontuzjowany, nie grał, ale to nie znaczy, że go nie obserwujemy. Cały czas jest w kręgu naszych zainteresowań - powiedział selekcjoner w rozmowie ze "Sport.pl. - Nie ma żadnej złej krwi, to wymysł. Trzeba pamiętać, że każdy trener i selekcjoner ma prawo do własnych wyborów. Zawsze ktoś będzie niezadowolony - dodał dla "Meczyki.pl".