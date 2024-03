Ta decyzja Probierza mogła dziwić. Były reprezentant broni. „Jeden z najlepszych”

- Tutaj nie powiedziałbym, że jest to jakaś wielka sensacja. Wiadomo, że trener będzie stawiał na Wojciecha Szczęsnego. Łukasz Skorupski to też stała postać w kadrze, nie ma powodów, aby z niego rezygnować. Do tego Marcin Bułka, który zbiera znakomite recenzje we Francji. Oczywiście, Kamil Grabara też pokazywał się z dobrej strony w Kopenhadze, ale widocznie selekcjoner wybrał inaczej. Powiem tak: gdyby był, nie byłoby to zaskoczeniem, ale kiedy go nie ma, to też nie jest czymś kontrowersyjnym.