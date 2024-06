Szymański zaskoczył na konferencji. Namawia kolegę na transfer do Fenerbahce

Jose Mourinho został nowym trenerem Fenerbahce, w którym na co dzień występuje Sebastian Szymański. Nasz zawodnik został zapytany na konferencji prasowej, czy rozmawia na ten temat z Nicolą Zalewskim, który niedawno pracował z Mourinho w Romie. - Podpytałem Nicolę o trenera Mourinho. Próbuję przekonać go, żeby przeszedł do Fenerbahce - roześmiał się Szymański.