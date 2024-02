Reprezentacja Polski wprawdzie dopiero w drugiej połowie marca wróci do gry, ale Michał Probierz już przygotowuje się do potyczek w barażach do Euro 2024. Współpracownicy selekcjonera po świętach rozpoczęli obserwację piłkarzy, sam selekcjoner spotkał się z kolei z piłkarzami grającymi w Turcji. Niewykluczone też, że szkoleniowiec postawi na nieoczywiste nazwiska. Taki scenariusz prognozuje Sport.pl zauważając, że szkoleniowiec wybiera się do Włoch, a jego wyjazd jest owiany tajemnicą.