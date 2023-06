Szykuje się wielka impreza w Polsce. Kulesza potwierdza: Rozmawiałem z prezydentem UEFA

Wszystko wskazuje na to, że już niebawem do Polski może zawitać kolejna duża impreza.

Cezary Kulesza: Rozmawiałem z prezydentem UEFA. Mamy jego poparcie

Na razie prezes PZPN-u nie przekazał żadnych szczegółów, o jaką imprezę może chodzić. Internauci już spekulują jednak, że może być to próba organizacji jednego z finałów europejskich pucharów - Ligi Mistrzów, Ligi Europy lub Ligi Konferencji.

Według informacji Radia ZET polski związek miał starać się przede wszystkim o to, by finał Ligi Konferencji w przyszłym sezonie lub sezonie 2024/25 odbył się we Wrocławiu.