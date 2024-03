Szykuje się sensacyjny powrót do kadry? Nie owijał w bawełnę. "Oczekujemy powołania"

Kto otrzyma powołanie na baraże? Jaką formacją zagrają Polacy z Estonią ? Czy będą sensacyjne powroty do reprezentacji? Mnożą się pytania przed marcowymi barażami, a Michał Probierz wciąż milczy jak zaklęty. Oficjalną listę zawodników powołanych powinniśmy otrzymać po czwartkowych spotkaniach europejskich pucharów.

Polska jest murowanym faworytem starcia z Estonią, jednak podobnie było w przypadku Mołdawii . A jak się to skończyło, wszyscy dobrze wiemy. Biało-czerwoni zdają sobie sprawę, że nie mogą zlekceważyć rywala, choć ten w rankingu FIFA zajmuje odległe, 123. miejsce , za takimi "potęgami" jak Malawi, czy Komory.

Czy Michał Probierz zdecyduje się na zaskakujące powołania. Dziennikarze typują niespodzianki

Agent Walukewicza oczekuje powołania. Stoper może wrócić do kadry po ponad 3 latach

Coraz głośniej do "drzwi" kadry puka również Sebastian Walukiewicz. Defensor dobrze spisuje się w Empoli, gdzie wyrósł na jednego z liderów defensywy. Agent zawodnika w rozmowie z portalem Gianluki Do Marzio zdecydował się na głośną deklarację względem przyszłości Polaka. Oczekuje on, że Walukiewicz znajdzie się na liście powołanych na marcowe zgrupowanie kadry.