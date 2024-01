Szykuje się hitowy transfer Polaka. Ma wzmocnić mistrza kraju

Jakub Kiwior nie ma ostatnio wysokich notowań w Arsenalu, więc z podwójną siłą wraca temat jego transferu w najbliższym oknie. Coraz mocniej zainteresowane jest Napoli, które bardzo chce pozyskać Polaka, ale strony mają rozbieżne oczekiwania co do formy transakcji. Mistrzowie Włoch liczą na wypożyczenie, Anglicy woleliby od razu zarobić na sprzedaży - podaje Ilroma.net. W grę wchodzi kwota w wysokości ok. 25 mln euro.