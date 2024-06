"Funkcjonariusze z KWP w Poznaniu zdobyli informacje z których wynikało, że grupa kilkudziesięciu pseudokibiców wybiera się do Hamburga na mecz Polska - Holandia. Jednak głównym powodem wyjazdu była chęć zorganizowania tzw. "ustawki" z holenderskimi kibicami . Miejscem spotkania miały być okolice stadionu drużyny St. Pauli" - stwierdził nadkomisarz Maciej Święcichowski , z zespołu prasowego tej komendy.

Policjanci z Hamburga uniemożliwi konfrontację

Dodał, że wszystkie zebrane informacje były na bieżąco przekazywane niemieckiej policji, która dzięki temu wiedziała co planują kibice z Polski i w odpowiedni sposób przygotowała się do ich przyjęcia.

"Policjanci z Hamburga uniemożliwili konfrontację obu grup. Pseudokibice zostali prewencyjnie zatrzymani, a następnie wydaleni z Hamburga . Nie doszło do żadnych incydentów" - przyznał Święcichowski.

Spotkanie w Hamburgu odbyło się 16 czerwca. Na murawie lepsi okazali się "Pomarańczowi", którzy zwyciężyli 2-1 . Co prawda prowadzenie dla naszej drużyny uzyskał Adam Buksa , ale jeszcze w pierwszej połowie wyrównał Cody Gakpo , a w końcówce szalę zwycięstwa na rzecz rywali przechylił rezerwowy Wout Weghorst .

Reprezentacja Polski żegna się z Euro 2024

To była pierwsza porażka doznana przez selekcjonera Michała Probierza. Potem niestety przyszła kolejna, kiedy pięć dni później przegraliśmy 1-3 z Austrią. To plus inne wyniki w grupie D spowodowały, że zajmiemy w niej ostatnie miejsce.