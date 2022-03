Szwedzi rywalami Polaków. "Teraz horror w Chorzowie"

Oceniono że czwartkowy mecz w Sztokholmie był słaby i nudny w wykonaniu obu zespołów, a powodem mogła być jego stawka.

"Szwedzi grali niedokładnie i jakby bez planu, bez strategii. Obudzili się dopiero w dogrywce i w jej drugiej połowie zagrali tak, jak pokazali to wielokrotnie wcześniej. Przeprowadzili koronkową akcję, która dała upragnione, lecz bardzo wymęczone zwycięstwo" - komentowały szwedzkie media.

Dziennik "Aftonbladet" ocenił, że "wieczór na stadionie Friends Arena wraz z upływem czasu stawał się powoli nerwowym dramatem i przerodził się w horror, kiedy nastąpiła dogrywka".

"W końcu Robin Quaison strzelił tą jedyną, upragnioną bramkę i został bohaterem reprezentacji. Teraz czeka na nas Polska, a marzenie o udziale w MŚ dalej żyje" - podkreślono.

Według "Expressen" najważniejsze, że Szwecja jest dalej w grze o bilet do Kataru.

"Kiedy w 110. minucie Quaison strzelił gola to w samolocie do Polski uruchomiono silniki. Tam jednak nie będzie łatwo. Czekają na nas takie gwiazdy, jak Robert Lewandowski, o którym nie trzeba nic mówić i pisać, oraz fantastyczny Wojciech Szczęsny. To wyjątkowo stabilny bramkarz, najwyższej światowej klasy. Tam czeka nas też co najmniej 90 minut gry, może 120, a nawet rzuty karne, więc thriller trwa" - napisała gazeta.

Kanał telewizji SVT ocenił z kolei, że dogrywka w Sztokholmie "pochłonęła dużo sił szwedzkich piłkarzy" i właśnie tego prawdopodobnie życzyła sobie Polska, która - po tym, jak awansowała do finału baraży bez wysiłku po wykluczeniu Rosji - teraz zaciera ręce".

Stacja zauważa jednak, że z drugiej strony zespół trenera Janne Anderssona przetarł się w dramatycznym boju i w dogrywce było widać, że zaczął się wyraźnie lepiej rozumieć.

Według agencji TT przez 110 minut mecz był bardzo słaby, zwłaszcza w wykonaniu Szwecji, lecz "artystyczna bramka Quaisona dała nie tylko zwycięstwo, lecz nadzieję, że po zimowej przerwie drużyna się obudziła i w Chorzowie zagra zupełnie inaczej".

"Pozostało nam tylko na to liczyć i mocno trzymać kciuki" - podsumowano w agencji TT.

Spotkanie Polska - Szwecja na Stadionie Śląskim we wtorek o godz. 20.45. Zwycięzca zapewni sobie występ w mistrzostwach świata w Katarze.