Jesper Karlström to gracz Lecha Poznań, którego powołanie i wystawienie w pierwszym składzie Szwedów wywołało wiele kontrowersji. Lech walczy w polskiej Ekstraklasie o mistrzostwo, a już w towarzyskim meczu ze Szkocją stracił Bartosza Salamona. Czeka go dłuższa, kilkutygodniowa przerwa, a to kluczowy piłkarz Kolejorza.

Teraz poddenerwowani kibice Lecha drżą więc o Jespera Karlströma, który tak się rozwinął w Poznaniu, że wychodzi w wyjściowej jedenastce szwedzkiej przeciw Polsce. Szwed debiutował w swej reprezentacji jeszcze w styczniu 2018 roku jako zawodnik Djurgaardens Sztokholm, ale potem miał długą przerwę. Teraz do szwedzkiej drużyny wrócił jako reprezentant polskiej Ekstraklasy w barwach Szwecji - to bardzo ciekawy przypadek.

Sprawia on zarazem, że o ile Szwecja ma w wyjściowym składzie gracza Ekstraklasy, to Polska - nie. Czesław Michniewicz nie wystawił żadnego.

Polska - Szwecja. Gdzie oglądać transmisję?

Gdzie oglądać mecz Polska - Szwecja? Transmisja finału baraży w Polsat Sport Premium 1.

Relacja "na żywo" na Sport.Interia.pl.