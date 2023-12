Szpakowski wprost o szansach reprezentacji Polski. "Straciliśmy dwa lata"

Możemy opierać się na nieprzewidywalności futbolu. Atmosfera nie wygrywa, grają piłkarze. Straciliśmy dwa lata na to, żeby coś zmieniać. Trzeba to robić sukcesywnie. Chciałbym, żebyśmy byli na Euro. Dla młodych ludzi, którzy wchodzą do tej kadry, byłoby to wielkie doświadczenie. Brak wyjazdu do Niemiec byłby krokiem wstecz na wielu płaszczyznach. Spadlibyśmy w rankingu, stracilibyśmy miejsca w lepszych koszykach

~ Dariusz Szpakowski w programie "7 dni sport"